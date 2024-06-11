Україна отримає новий пакет допомоги: Італія заявила про готовність передати ППО SAMP/T
Джерело:Ukraine Recovery Conference
Італія надасть Україні два пакети допомоги. Один із них передбачає постачання озброєння нашій державі.
SAMP/T є однією з головних потреб України, оскільки вони здатні збивати балістичні ракети. До цього українським захисникам надали лише одну батарею SAMP/T.
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Італія анонсувала надання SAMP/Т
Під час Конференції з відновлення України в Берліні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував постачання озброєнь, у тому числі й системи протиповітряної оборони SAMP/T.
Чиновник погодився з думкою, що першочергова стратегія відновлення України – це захист інфраструктури та будівель за допомогою систем протиповітряної оборони.
І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України,
– заявив він.
Що відомо про це ППО
ЗРК SAMP/T може одночасно наводити ракети Aster-30 на 16 різних цілей, тож цей комплекс і дійсно може значно підсилити захист та протиповітряну оборону від масованого нападу. Комплекс має мінімальний час реакції та високий темп стрільби: 8 ракет можуть бути запущені за 10 секунд.
Однак це ще не все
За словами італійського представника, його країна готова надавати Україні не лише військову допомогу, а й підтримку в інших галузях. Тому, Італія також надасть пакет фінансової допомоги.
"Новий пакет на 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це останнє рішення італійського уряду", – додав посадовець.
Зокрема, інвестують у відновлення зруйнованого російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі. Також Таяні анонсував підписання італійською та українською сторонами меморандуму про взаєморозуміння.
Що цьому передувало: коротко
- Днями глава Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив в інтерв'ю державному мовнику Rai, що вони справді передадуть Збройним Силам України другу систему ППО SAMP/T.
- Він не розповів додаткових деталей. Проте достеменно відомо, що це єдина система європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети, перехоплюючи цілі одночасно.
- Видання Reuters писало про передачу SAMP/T, посилаючись на неназване джерело. Журналісти зазначали, що система протиповітряної оборони стане другою, яку передасть Італія у відповідь на прохання Києва.