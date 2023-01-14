Італія може передати Україні потужну зброю: про що йдеться

Західні партнери України без упину передають нашій державі озброєння, таке необхідне у нашій боротьбі проти окупантів. 13 січня ж стало відомо про можливу нову поставку ЗРК українським військовим.

За даними видання, рішення про таку передачу ухвалив уряд Італії. Поставити ж планують батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Що важливо, цей ЗРК здатен збивати, зокрема й балістичні ракети.

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Рішення через ймовірний тиск США

У виданні стверджують, що вказівка надати Україні це озброєння поступила від прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, хоча близько двох тижнів тому питання постачання цього ЗРК ще було під сумнівом. Не хотіли передавати це озброєння:

оборонне відомство,

військові,

деякі політики в урядовій більшості.

Причина такого небажання проста – на озброєнні Італії знаходиться лише п'ять батарей SAMP/T, одна з яких розгорнута в Кувейті. Однак прискорити рішення щодо передачі батареї українським військовим допоміг "сильний тиск із боку Вашингтона".

Схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна, і наразі деталі конфіденційні. За чутками, батарея складатиметься зі "шматочків" італійської системи та "шматочків" французької системи,

– повідомили у виданні.

Питання щодо постачання ракет до ЗРК

Як зазначили у RID, батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою переважно проти:

крилатих ракет,

протирадіолокаційних ракет,

великих безпілотників.

Також вона має обмежений антибалістичний потенціал проти ракет малої дальності.

Однак якщо збиття ракет такою системою зрозуміле, то італійців турбує питання економічної ефективності збиття дронів, вартістю декілька тисяч, високопродуктивною та дорогою ракетою системи. Адже їх цікавить, скільки таких ракет доведеться постачати у майбутньому.

Отже, для італійського та європейського військово-промислового комплексу як ніколи необхідно зміцнити запаси та обладнання, і відповідно структурувати контракти на придбання. Ми хочемо безкінечно підтримувати українців? Добре, але структуруймо себе відповідно, ввівши в порядок ідеї про те, що наша оборонна промисловість також повинна працювати під час війни,

– написали у виданні.

Також у RID підкреслили перевагу такого постачання Україні SAMP/T: "Для нашої промисловості постачання SAMP/T в Україну є гарною новиною, особливо з точки зору експорту: тепер ми дійсно можемо сказати, що система перевірена в боях".

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