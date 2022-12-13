В Італії заговорили про припинення постачання зброї Україні і назвали умову

Італія, ймовірно, припинить постачати зброю ЗСУ, коли Україна та Росія розпочнуть процес мирних переговорів.

Про це заявив міністр оборони парламенту Італії Гвідо Крозетто. Він зауважив, що це рано чи пізно станеться.

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Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно припиниться, і вона припиниться, коли ми проведемо мирні переговори, на які ми всі сподіваємося,

– зазначив Гвідо Крозетто.

В Італії все ж сподіваються на мирні переговори між нами та терористами. Однак, наразі передумов для цього немає.

Актуально про ймовірність мирних перемовин

Попри намагання деяких світових лідерів схилити Україну до перемовин з Росією, українська сторона наполягає на їх неможливості доти, доки Росія не виведе своїх військ з території нашої країни.

Водночас Володимир Зеленський під час саміту G7 запропонував керівництву держави-терористки закінчити війну та вивести війська з України на Різдво.

Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь сказав, що "друга армія світу" продовжуватиме воювати, а Україні потрібно звикнути до "нових реалій".