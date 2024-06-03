"Здатна перехоплювати балістику": Італія може передати Україні ще одну систему ППО SAMP/T, – ЗМІ

Україна може отримати ще одну систему ППО SAMP/Т від Італії уже незабаром. Це допоможе у захисті територій від російських обстрілів.

Видання посилається на неназване джерело. Зазначають, що система протиповітряної оборони SAMP/T стане другою, яку передасть Італія у відповідь на прохання Києва у допомозі захисту від російських ракет.

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Чому саме ця система

Це єдина система європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.

"Україна отримає систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії", – ідеться у статті.

Від початку повномасштабної війни Італія схвалила 8 пакетів підтримки Україні. Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною 9-го пакета, який, як уточнило джерело, може бути затверджений найближчим часом.

Однак, точних часових рамок не вказано.

SAMP/T – характеристики

Система ППО SAMP/T також відома, як Мамба, – зенітно-ракетний комплекс середньої дальності наземного базування. Систему розроблено франко-італійським консорціумом Eurosam.

Вона передбачена для захисту полів битв і важливих тактичних об'єктів від повітряних загроз, включно з крилатими ракетами, пілотованими і безпілотними літальними апаратами, а також балістичними ракетами малої дальності (до 600 кілометрів).

ЗРК SAMP/T може одночасно наводити ракети Aster-30 на 16 різних цілей, тож цей комплекс і дійсно може значно підсилити захист та протиповітряну оборону від масованого нападу.

Комплекс має мінімальний час реакції і високий темп стрільби: 8 ракет можуть бути запущені за 10 секунд.

Військова допомога від Італії

Усі постачання від Італії перебувають під державною таємницею – уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправляв в Україну.