Італія заговорила про виключення енергетичного сектору з можливих санкцій проти Росії, – ЗМІ

У Євросоюзі продовжують обговорювати пакет санкцій проти Росії на випадок вторгнення проти України. За даними ЗМІ, з ініціативи Італії тепер розмірковують про виключення обмежень в енергетичному секторі проти Кремля.

За даними ЗМІ, ініціатором таких переговорів стала Італія. Франція та Німеччина підтримують цю ідею.

Цікаво Не через Україну: у Білому домі допустили запровадження санкцій проти оточення Путіна

Про що йде мова

Як стверджує видання, ініціатором таких переговорів став прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Політик буцімто просить обдумати можливість пом'якшення впливу санкцій на енергетичний сектор Італії. Там побоюються, що санкції проти Росії вдарять і по їхній економіці.

Німеччина й Італія також підняли питання щодо захисту банківських секторів. Для цього Рим запропонував вводити персональні санкції проти окремих осіб, а не проти широкої смуги російської економіки.

За даними ЗМІ, Німеччина, Франція, Польща та Нідерланди висловили стурбованість через можливі наслідки для ЄС через санкції проти Росії в енергетичному, сировинному та банківських секторах.

Санкції проти Кремля: головне

Президент США Джо Байден заявив, що у разі нападу Росії проти неї введуть "руйнівні" обмеження. Вони можуть призвести до економічної катастрофи в країні.

Водночас президент Володимир Зеленський закликає партнерів негайно запровадити санкції, адже коли почнеться війна стане пізно.

У сенаті США уже підготували проєкт негайних санкцій проти Росії. У нового законопроєкту символічна абревіатура NYET (від російського слова "ні"), яка розшифровується як Never Yielding Europe's Territory, тобто "Ніколи не поступатися територією Європи".

Олаф Шольц розповів про санкції проти Росії: дивіться відео