Італія та Україна продовжать угоду про взаємне визнання водійських прав, – МВС

Угода про взаємне визнання водійських прав між Україною та Італією завершилася 1 червня 2021 року. Однак Міністерство внутрішніх справ запевнило, що зовсім скоро узгодять її нову редакцію.

Деталі від МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проведе відповідну зустріч з італійським міністром закордонних справ Луїджі Ді Майо. Розмова політиків відбудеться вже цього місяця.

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Угоду, термін якої сплив 1 червня, підписали Кабінет Міністрів України та уряд Італії у 2015 році.

Вона мала на меті спрощення процедури обміну національних посвідчень, передовсім для українців, які проживають в Італії, без повторного складання теоретичних та практичних іспитів і сплати доволі високих грошових зборів,

– розповіли у МВС.

Наразі сторони завершують узгодження нової редакції угоди.

Українське посвідчення водія визнають у 88 країнах світу. Водночас для того, аби керувати автомобілями у 44 державах, українським водіям необхідне міжнародне посвідчення. У списку таких держав опинилися Японія, Єгипет, США, Австралія, Нова Зеландія тощо.