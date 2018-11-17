Італія – Португалія: де дивитися онлайн матч Ліги націй

17 листопада відбудеться матч 5-го туру Ліги націй між збірними Італії та Португалії, обидві команди продовжують боротьбу за перемогу у групі 3 дивізіону А. В Україні матч можна буде переглянути онлайн та по телебаченню.

Матч Італія – Португалія в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:35.

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Дивитися онлайн матч Італія – Португалія можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Відео голів та огляд матчу Італія – Португалія – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч між збірними Італії та Португалії відбудеться у суботу, 17 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

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