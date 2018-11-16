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      Італія – Португалія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

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      Італія – Португалія прогноз букмекерів
      Італія – Португалія прогноз букмекерів

      У суботу, 17 листопада, збірна Італії прийматиме на власному полі збірну Португалії. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

      Зважаючи на те, що Італія цей матч гратиме у рідних стінах (матч відбудеться у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро"), то саме вони і є фаворитами зустрічі. У букмекерській конторі William Hill перемогу італійців оцінили коефіцієнтом 2,15. На португальців виставили коефіцієнт 3,50. На те, що матч закінчиться у нічию, коефіцієнт 3,20.

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      Найвищий коефіцієнт на перемогу збірної Португалії виставили одразу дві букмекерські контори – PariMatch та "Фаворит спорт" дають 3,65. Вони ж дають однаковий коефіцієнт і на нічию – 3,25. Єдина відмінність – у PariMatch перемога збірної Італії має коефіцієнт 2,20, у той час як у "Фаворит спорт" – 2,19.

      Щодо Marathon bet, то у них перемога збірної Італії отримала коефіцієнт 2,16. На їх суперників – 3,64. Нічийний підсумковий результат – 3,20.

      Нагадаємо, матч між збірними Італії та Португалії відбудеться у суботу, 17 листопада. Початок зустрічі о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Варто зазначити, що перший матч між цими командами закінчився мінімальною перемогою збірної Португалії. Італії треба перемагати суперників і сподіватися, що Польща не програє Португалії, щоб виграти групу А.

      Теги: Спорт Ліга націй Футбол
      Джерело: 24 Канал
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