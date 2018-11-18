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      Італія не зуміла обіграти Португалію на власному полі і встановила ганебний антирекорд: відео

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      Італія – Португалія результат матчу
      Італія – Португалія результат матчу / twitter Nazionale Italiana

      В останньому матчі у Лізі націй Італія на переповненому "Джузеппе Меаца" (або ж "Сан-Сіро") у Мілані приймала збірну Португалії. Італійцям треба було лише перемагати, щоб очолити групу. Португальців ж влаштовувала і нічия.

      Італія – Португалія 0:0

      Вже на початку матчу Інсіньє намагався завдати потужного удару здалеку, але воротар справився, а після добивання від Іммобіле м’яч пішов вище воріт. згодом той же Іммобіле змарнує ще одну нагоду, не зумівши у «ближньому бою» пробити повз Патрісіу після пасу від Верраті.

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      Португальці теж мали моменти. Однак Флоренці зумів вибити м’яч на кутовий після прострілу Канселу. В іншому випадку Андре Сілва в дотик би переправив м’яч у ворота суперників.

      У другому таймі свої нагоди змарнували Барела та Кьєза.

      Доннарумі теж доводилося вступати у гру. Якщо удар Маріо Руї пройшов повз дальню штангу, то після удару Карвалью голкіперу довелося продемонструвати усю свою майстерність – потужний удар низом міг закінчитися голом.

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      Але голів обидві команди так і не забили. Відтак нічия 0:0. Завдяки ній збірна Португалії виграла свою групу у Лізі націй, а італійці встановили новий антирекорд – команда не може виграти на власному полі шість матчів поспіль. Перед тим збірна Італії зіграла у нічию 1:1 зі збірною України. З такми же рахунком закінчилися і ще чотири попередні матчі – проти Македонії, Швеції, Нідерландів та Польщі. В останній раз підопічні Роберто Манчіні перемагали ще 5 вересня 2017-го року, коли обіграти Ізраїль 1: 0 в рамках кваліфікації до ЧС-2018.

      Відеоогляд матчу Італія – Португалія

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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