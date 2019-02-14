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      Італія та Франція у стані холодної війни, і від її переможця залежить майбутнє Європи, – Яковина

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      Макрон і Сальвіні протистоять як геополітичні гравці
      Макрон і Сальвіні протистоять як геополітичні гравці / 24 канал

      Президент Франції Еммануель Макрон жорстко критикує італійський "уряд популістів", як він його називає. Макрону не подобається, що Рим не пускає до себе мігрантів з Африки, а також не збирається економити бюджетні гроші, як того вимагають європейські директиви. Італійців, у свою чергу, не влаштовує "ультралібералізм" Макрона, його відданість єдиній Європі та близькість до банків і корпорацій.

      Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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      До того ж, як зазначив Яковина, Італії не подобається, що президент Франції на словах виступає за міграцію, а фактично викидає саме до Італії африканців, які раніше потрапили до Франції.

      Праворадикальний віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні саме тому обзиває Макрона різними образливими словами, натякаючи, що той – шоумен і абищо. У відповідь Франція оголосила Італію джерелом прокази популізму, яка живцем поїдає Європу,
      – сказав журналіст.

      Яковина вважає, що стосунки Франції та Італії наразі погані, а будуть ще гіршими. Адже у Європі відбудуться вибори до Європарламенту, від яких залежить виживання ЄС. Якщо більшість місць здобудуть націоналісти й популісти, ЄС, мабуть, загине. А протистоять цим силам євроцентристи, включно з Макроном.

      "Уряд Італії з усіх сил допомагає французьким радикалам, руху "жовтих жилетів", які мріють скинути Макрона. Відправити його на політичну гільйотину. Натомість невдоволений цим Макрон підтримує італійських центристів, які протистоять чинному урядові. Ось таким чином сонячні Італія та Франція дійшли до стану "холодної війни". І від того, хто у ній переможе, залежить майбутнє Європи", – підсумував Яковина.

      Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" за 11 лютого 2019:

       

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      Теги: Відеоблоги Новини Франції Еммануель Макрон Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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