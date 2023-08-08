Тіло шукали 12 годин: в Італії загинув чоловік, на якого впала тисяча шайб сиру

В Італії загинув чоловік, на якого впала тисяча шайб сиру. На складі зламалася полиця, внаслідок чого сир почав падати.

Пошуки італійця продовжувалися протягом 12 годин. Загалом на складі перебувало близько 25 тисяч шайб популярного сиру.

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"Вбивчий" сир з Італії

На складі в італійському регіоні Ломбардія перебувало близько 25 тисяч шайб твердого сиру "Грана Падано", який на смак нагадує пармезан. 6 серпня поличка з сиром зламалася і 40-кілограмові шайби одна за одною покотилися на 74-річного Джакомо Чіаппаріні.

Деякі шайби впали з висоти 10 метрів. Місцеві жителі заявляють, що звук падіння нагадував звук грому. Внаслідок обвалу Джакомо загинув – рятувальникам знадобилося 12 годин, щоб знайти його.

Економічні збитки від обвалу сирних шайб оцінюють у 7 мільйонів євро (понад 285 мільйонів гривень).

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