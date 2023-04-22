В Італії виступили за переговори між Україною та Росією: Китай бачать посередником

В Італії переконані, що Україну потрібно посадити за стіл переговорів з Росією. Посередником бачать Китай. Однак в Офісі Президента роз'яснили свою позицію.

Італія в контексті війни в Україні рухається двома основними напрямками: допомога та спроба побудувати стіл для миру. Про це повідомив глава Міноборони Італії Гвідо Крозетт.

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Заява Італії

За словами міністра, закінчити війну зараз не вийде, а вийде лиш зупинити конфлікт. Тому він каже, що потрібно спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників. Він заявив, що сподівається на більшу роль Європи у намаганні "підлити воду у вогонь".

Всі чудово підливають бензину у вогонь, але немає жодного пожежника. Нам потрібні пожежники,

– сказав Крозетт.

Він додав, що "посередником" може бути Китай. Крозетт підсумував, що це одне з питань, яке слід поставити в Італії та в Європі. Крім того, він визнав, що для Путіна у війні людський ресурс і час не мають жодного значення.

Реакція України

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк нагадав, коли хтось говорить про "мирне врегулювання", Україна чує тільки "здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум Росії".

Чиновник роз'яснив, після 423 днів кривавої війни це неможливо. Це зумисна війна на знищення, яку веде Росія, відтак тут немає простору для "врегулювання".