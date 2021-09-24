В Італії затримали колишнього главу уряду Каталонії

На італійській Сардинії поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Це сталось в аеропорту Альгеро.

Пучдемон прибув у провінцію Сассарі, щоб взяти участь у зібранні Adifolk та зустрітись регіональним главою Сардинії і її омбудсменом.

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