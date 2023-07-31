Міністр оборони Італії заявив про "політичне рішення" щодо війни: Подоляк різко відреагував

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що війна в Україні затягнулася, як і контрнаступ ЗСУ. Він вважає, що потрібен "політичний вибір, що визначить закінчення конфлікту".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вже відповів Крозетто. Він заявив, що наразі необхідне політичне рішення про розширення військової допомоги ЗСУ.

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Заяви міністра оборони Італії

За словами Крозетто, ситуація сьогодні з війною в Україні нібито "зайшла у глухий кут". Мовляв, йдеться про "довгий, якщо не дуже довгий" період часу.

Також міністр натякнув на переговори Києва та Москви.

Український контрнаступ, як деякі з нас припускали, зіткнувся з різними труднощами. Російські окопи ускладнюють атакувальні дії. Отже, може бути політичний вибір, який визначає закінчення конфлікту,

– сказав Крозетто.

Відповідь ОП

Згодом Подоляк відповів міністру оборони Італії. Він вважає, що Крозетто "цілком має рацію" щодо "політичного рішення", однак це не те, на що натякав міністр.

"Це рішення дуже просте й відоме:

1. Рішення про розблокування надання авіації Україні, у тому числі літаків F-16.

2. Рішення про розблокування передачі ракет великої дальності.

3. Рішення про збільшення поставок сучасних систем ПРО та ППО.

Усі ці рішення відомі, але головне – їхня своєчасність... У всьому іншому треба розуміти, що росіяни мають бути витіснені з окупованих територій військовим шляхом, а вторгнення Путіна має зазнати повного фіаско", – заявив Подоляк.

Він додав, що в іншому випадку система глобальної безпеки може зазнати краху, а "криваві канібали переможуть по всьому світу".

В Італії ухвалили рішення щодо захисту нашого неба

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський був з офіційним візитом в Італії. Український президент на пресконференції розповів про результати перемовин у Римі. Він заявив, що є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба.

Однак президент не уточнив, про що саме мовиться. Але він додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджею Мелоні говорили вже декілька разів.