Італійська кростата з джемом: рецепт смачної випічки

Як влітку, так і взимку запашна домашня випічка матиме попит. Відтак 24 канал пропонує господиням поринути в світ італійської їжі, приготувавши запашний пиріг з колоритною назвою кростата.

В Італії улюбленими солодощами є кростата – традиційний пиріг з варенням, рецепт якого надзвичайно простий. Пісочне тісто може набувати різних смаків завдяки великому розмаїттю джемів. Так, італійські господині найчастіше обирають для кростати абрикосове варення. Українки ж мають змогу експериментувати, додаючи ті джеми, які полюбляють їх рідні.

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Італійська кростата: простий рецепт

Інгредієнти: 250 г борошна, 2 жовтки, 50 г цукру, 150 г вершкового масла, сіль, цедра лимона, 2 ст. л. лимонного соку, 400 г улюбленого джему.

Як приготувати італійську кростату:

Яєчні жовтки збийте з цукром та дрібкою солі. Багато кулінарних блогерів замість жовтків дають одне куряче яйце. Збивайте до повного розчинення цукру. В отриману масу додайте дрібно натерту цедру лимона та борошну. Окрім цього, дайте трішки ваніліну, який додасть випічці пряного запаху та смаку.

За словами експертів, тісто буде більш еластичним та смачним, якщо його покласти на 30 хвилин до холодильника. Тісто розділіть на дві частини, одну з яких розкачайте в коло товщиною півсантиметра. Викладіть тісто на змащену маслом форму для запікання (бажано круглу).

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Форму залийте джемом на 2/3, додавши до нього 2 ст. л. лимонного соку. Якщо начинки дати більше, вона витече під час випікання. Поверх варення викладіть залишки тіста, нарізані на смужки.

Випікайте пиріг упродовж 30 – 35 хвилин при 180 градусів. Коли пиріг охолоне, його можна прикрасити цукровою пудрою, м'ятою або свіжими ягодами чи фруктами.