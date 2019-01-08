Італійська "Рома" полює за Віктором Циганковим

Журналіст італійського видання Gazetta dello Sport оцінив ймовірність переходу Віктора Циганкова у "Рому".

Журналіст Емануеле Джільянеллі зазначив, що 21-річний вінгер київського "Динамо" і збірної України з футболу Віктор Циганков цікавий спортивному директору "Роми" Рамону Мончі.

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Цей трансфер цілком імовірний. Циганков – одна з головних цілей Мончі. Так, його позиція зайнята Дженгізом Ундером, але той має кілька пропозицій і може покинути "Рому" влітку. Але навіть якщо він передумає, такий великий клуб як "Рома", який виступає в Лізі чемпіонів, зобов'язаний мати двох висококласних футболістів на цій позиції. Що стосується сумнівів щодо майбутнього Ді Франческо в клубі, то хороший футболіст ніколи не буде некорисним. При будь-якому тренері йому знайдуть застосування,

– сказав журналіст.

У поточному сезоні Циганков провів за "Динамо" 28 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Контракт Віктора з київським клубом розрахований до літа 2023 року.

Раніше вже повідомлялося про серйозний інтерес "Роми" до футболіста "Динамо" Віктора Циганкова.

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