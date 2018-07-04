Італійський репер показав еротичне фото з оголеною К'ярою Ферраньї у ліжку: 18+

Зіркова пара італійців: знаменита блогерка і дизайнерка К'яра Ферраньї і її наречений, музикант Fedez вже давно підкорили Мережу своїми особистими знімками.

К'яра лише три місяці тому народила первістка Лео, проте швидко повернула собі відмінну фігуру. Так, хлопець дівчини Fedez опублікував на своїй сторінці в Instagram світлину з останньої спільної інтимної фотосесії пари.

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На знімку Fedez руками прикриває груди К'яри Ферраньї у ліжку.

Допис, поширений Fedez (@fedez) 3 Лип 2018 р. о 7:33 PDT

Хто така К'​яра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.