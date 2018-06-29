Італійський сніданок: простий рецепт з чорізо, сиром та в'яленими помідорами
Приготування сніданків не має займати багато часу. Пропонуємо простий і смачний рецепт з італійської кухні для ідеального ранку.
Блогер Євгенія Головіна поділилася рецептом італійського сніданку з Buro 24/7.
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Інгредієнти:
Яйця
100 грам чорізо
Моцарелла і чеддер
Скибочка хліба
50 грам вершків
В'ялені помідори
Прованські трави
Інгредієнти
Рецепт приготування італійського сніданку
Наріжте кубиками чорізо і обсмажте їх на сковороді.
Забігаючи вперед скажу, що я використовую сковороду зі знімною ручкою, оскільки попереду ще і запікання в духовці,
– зазначила Євгенія.
Коли чоризо пустить жир, додайте шматочки моцарели і тонко нарізані в'ялені помідори.
Наріжте чорізо і обсмажте
Додайте моцарелу
Жиру на сковороді буде багато, тому наламайте м’якуш хліба так, ніби намагаєтесь вимокати всю "підливу".
Вимочіть жир хлібом
Паралельно збийте яйця з вершками і покрошіть туди хліб, який залишився. Після цього залийте сумішшю вміст сковорідки, присипавши прованськими травами.
Збийте яйця з вершками
Візуально повинна вийти схожіться на щільний і калорійний омлету.
Поставте страву у духовку хвилин на 15. За 3 хвилини до того як італійський сніданок буде готовий, присипте його потертим чеддером.
Присипте потертим чеддером