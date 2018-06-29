Італійський сніданок: простий рецепт з чорізо, сиром та в'яленими помідорами

Приготування сніданків не має займати багато часу. Пропонуємо простий і смачний рецепт з італійської кухні для ідеального ранку.

Блогер Євгенія Головіна поділилася рецептом італійського сніданку з Buro 24/7.

Читайте також: Як приготувати дієтичну запіканку з цукіні, помідорами і грибами: простий рецепт

Інгредієнти:

Яйця

100 грам чорізо

Моцарелла і чеддер

Скибочка хліба

50 грам вершків

В'ялені помідори

Прованські трави

Інгредієнти

Рецепт приготування італійського сніданку

Наріжте кубиками чорізо і обсмажте їх на сковороді.

Забігаючи вперед скажу, що я використовую сковороду зі знімною ручкою, оскільки попереду ще і запікання в духовці,

– зазначила Євгенія.

Коли чоризо пустить жир, додайте шматочки моцарели і тонко нарізані в'ялені помідори.

Наріжте чорізо і обсмажте

Додайте моцарелу

Жиру на сковороді буде багато, тому наламайте м’якуш хліба так, ніби намагаєтесь вимокати всю "підливу".

Вимочіть жир хлібом

Паралельно збийте яйця з вершками і покрошіть туди хліб, який залишився. Після цього залийте сумішшю вміст сковорідки, присипавши прованськими травами.

Збийте яйця з вершками

Візуально повинна вийти схожіться на щільний і калорійний омлету.

Поставте страву у духовку хвилин на 15. За 3 хвилини до того як італійський сніданок буде готовий, присипте його потертим чеддером.

Присипте потертим чеддером