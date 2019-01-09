Італійський гранд розпочав переговори щодо трансферу українця Маліновського
Італійська "Рома" розпочала переговори з бельгійським "Генком" щодо трансферу українського півзахисника Руслана Маліновського.
Очікується, що сума переходу складе близько 12 мільйонів євро, а угода може бути підписана вже в нинішнє трансферне вікно.
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У придбанні футболіста збірної України особисто зацікавлений спортивний директор "вовків" – Рамон Мончі.
Зазначимо, ціна Маліновського за версією порталу Transfermarkt – 9 мільйонів євро. У поточному сезоні українець зіграв 29 матчів, у нього 10 забитих м'ячів і 9 асистів.
Нагадаємо, що Мончі також розглядає можливість придбання хавбека "Динамо" Віктора Циганкова.
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