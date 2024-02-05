Шлях воїна розпочав ще в АТО: під час реабілітації помер військовий з Івано-Франківщини
Відійшов у вічність командир артилерійського взводу з Калуша Іван Баволяк. Захисник був родом з Івано-Франківської області.
У суботу, 3 лютого, несподівано перестало битися хоробре серце 51-річного воїна, старшого лейтенанта Івана Баволяка. Про трагічну звістку повідомили в Калуській міській раді.
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Під час реабілітації помер український захисник
Іван Баволяк виконував обов'язки командира І самохідного артилерійського взводу. Він був старшим офіцером на батареї 2 самохідної артилерійської батареї дивізіону військової частини.
Як зазначили в Калуській міській раді, захисник розпочав свій військовий шлях ще в період АТО/ООС.
На момент смерті старший лейтенант перебував на реабілітації та лікуванні.
"Висловлюємо співчуття родині померлого нашого героя. Схиляємо голови у скорботі та молитві. Низький уклін воїну за мужність та жертовність", – йдеться у дописі Калуської міської ради.
У понеділок, 5 лютого, громада міста Калуш збереться, аби вшанувати пам'ять свого захисника. Церемонія прощання з Іваном Баволяком розпочнеться о 11:00 ранку з панахиди в його рідному будинку за адресою вулиця Григорія Сковороди, 30. Похорон відбудеться на міському кладовищі.
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