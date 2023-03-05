Окупанти визнали капітуляцію щодо Запоріжжя, – мер Мелітополя Федоров

"Бавовна" чи не щодня лунає у тимчасово окупованому Мелітополі. Нещодавні вибухи знищили два об'єкти, де зосереджувались угрупування росіян.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що цей тиждень для росіян був пекельним.

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Мелітополь хочуть зробити обласним центром

Федоров повідомив, що внаслідок нещодавньої "бавовни" сотні окупантів більше ніколи не зможуть повернутись з Мелітополя, хіба що в чорних пакетах.

Нещодавно стало відомо, що так звана окупаційна влада Мелітополя планує зробити місто обласним центром тимчасово окупованої Запорізької області.

Те, що окупанти визнали Мелітополь центром окупованої Запорізької області, означає, що росіяни визнали свою капітуляцію щодо Запоріжжя,

– пояснив Федоров.

Він додав, що лише 3 тижні тому окупанти казали, що мають значні успіхи на фронті, але тепер стало ясно, що вони ніколи не захоплять Запоріжжя.

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