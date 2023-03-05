Окупанти визнали капітуляцію щодо Запоріжжя, – мер Мелітополя Федоров
"Бавовна" чи не щодня лунає у тимчасово окупованому Мелітополі. Нещодавні вибухи знищили два об'єкти, де зосереджувались угрупування росіян.
Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що цей тиждень для росіян був пекельним.
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Мелітополь хочуть зробити обласним центром
Федоров повідомив, що внаслідок нещодавньої "бавовни" сотні окупантів більше ніколи не зможуть повернутись з Мелітополя, хіба що в чорних пакетах.
Нещодавно стало відомо, що так звана окупаційна влада Мелітополя планує зробити місто обласним центром тимчасово окупованої Запорізької області.
Те, що окупанти визнали Мелітополь центром окупованої Запорізької області, означає, що росіяни визнали свою капітуляцію щодо Запоріжжя,
– пояснив Федоров.
Він додав, що лише 3 тижні тому окупанти казали, що мають значні успіхи на фронті, але тепер стало ясно, що вони ніколи не захоплять Запоріжжя.
Ситуація в Мелітополі: останні новини
- Вечір 5 березня видався дещо вибуховим для окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі. У місті пролунали 2 гучні вибухи.
- Крім того, у тимчасово окупованому місті 1 березня прогриміли вибухи. Федоров пожартував, що пам'ять в окупантів Мелітополя коротка, як в окунів.
- "Майже щомісяця раш*сти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі – вибухонебезпечно. За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу раш*стів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", – зауважив мер.
- Окупаційна влада Мелітополя змушувала школярів писати листи російським солдатам. Таку акцію готували до 23 лютого.
- Обурливим є те, що російські загарбники у Мелітополі чіпляються до дівчат-підлітків та молодих жінок. Через це місцевим мешканцям доводиться виїжджати з міста.
- Окрім того, фіксують також випадки судилища. Росіяни влаштували суд над українкою, яка відправила гроші на допомогу українським військовим. Наразі невідомо, який саме "вирок" виніс так званий "суд".