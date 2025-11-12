В Одеській міськраді досі сидить відвертий прихильник Росії

Знайомтесь – Ліптуга Іван Леонідович. Один із найближчих соратників Геннадія Труханова та співавтор "бренду" тимчасово окупованого Росією Придністров'я. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Разом із російським нацистом та українофобом Артемієм Лебедєвим Ліптуга їздив на окуповані території Молдови та розробляв там – цитую – "неймовірний туристичний логотип". У 2020-му році це "партнерство" породило ось таке лого з підписом "Від засновників СРСР".

Ліптуга та українофоб Лебедєв / Фото надав автор



Символ, який розробили Ліптуга і Лебедєв / Фото надав автор

Кількома роками раніше Ліптуга та Лебедєв представили російською "туристичний логотип Одеси". У каліграфічній композиції розробники вимагали використовувати лише червоний колір і прямо забороняли використовувати жовтий та блакитний – як видно з брендбуку (інструкції з використання логотипа).



Брендбук логотипа для Одеси / Фото надав автор

Повномасштабна війна в діяльність Ліптуги помітних корективів не внесла – він істерично захищає пам'ятник Пушкіну на центральній площі Одеси, прославляє "русский мир" та ігнорує українську історію міста.

І все це відбувається навіть попри зміну влади в Одесі. Проросійського ексмера Труханова вже немає, містом вже майже місяць керує начальник військової адміністрації Сергій Лисак, але Ліптуга і досі залишається на посаді директора департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеси.



Ліптуга і Лисак / Колаж 24 Каналу

В Одесі вимагають звільнити Ліптугу

Як таке можливо? Що це за маразм? Ми воюємо чи ми "граємось" у війну? До міського керівництва звернулися представники ветеранської спільноти, родин загиблих героїв та громадськості – йдеться в дописі громадської організації "Деколонізація. Україна".

Вони наводять додаткові аргументи, чому разом з Пушкіним та російським логотипом міста у відомому напрямку має піти й Ліптуга:

"Понад рік, попри рішення уряду та Обласної військової адміністрації, залишаються не демонтованими основні маркери "русского мира", серед яких пам'ятники Олександру Пушкіну, імператору Олександру II та стіна чекістів".

Така бездіяльність, попри положення чинного законодавства, супроводжується постійними відписками очолюваного Ліптугою департаменту щодо нібито:

неможливості це зробити через знаходження пам'ятників в межах об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

необхідності врегулювання процедурних питань, (яке вже відбувається безрезультатно роками).

Ба більше, ігноруючи положення законодавства у сфері національної пам'яті, родинам загиблих продовжують або відмовляти у вшануванні імен героїв у назвах одеських вулиць чи встановленні меморіальних дощок або ж створюють формальні перешкоди у цьому. Це призводить до необхідності боротися за належне вшанування пам'яті загиблих навіть у такому, здавалося б, "очевидному питанні".

Знаєте, що на це відповів Ліптуга? Перед тим як почати читати, краще сядьте:

"Пам'ятники – не "маркери імперії", а атрибути культурного ландшафту. Ми не можемо ламати культурну спадщину, бо справжня деколонізація – це не вандалізм, а культура, освіта і відповідальність перед історією".



Пам'ятник Пушкіна в Одесі / Фото надав автор

Крім цього, у "відповіді" Ліптуги є купа посилань нібито на міжнародне законодавство. Але як випливає з допису одеського юриста та громадського активіста Артема Карташова, всі ці посилання – не більше, ніж окозамилювання, маніпуляції, а подекуди – відверта брехня.

У зв'язку з усім вищеперерахованим, я хотів би звернутися до керівництва міста: скажіть, будь ласка, чим вам так завинила Одеса, що ви досі тримаєте на посаді цей політичний кіндер-сюрприз з-під Труханова?

Що ще має зробити Ліптуга, щоб ви нарешті його звільнили? Заспівати на сесії міської ради "Боже, царя храни"? Чи пробігти вулицями Одеси з російським триколором?



Ліптуга з "туристичним символом Одеси" / Фото надав автор

Як такі як Ліптуга загрожують Одесі?

Я закликаю вас звільнити цього проросійського діяча якнайшвидше. Адже тут ідеться не тільки й не скільки про Ліптугу і про його департамент, і навіть не лише про Одесу.

Культура – чи то пак "культурка" – до сьогодні була найдієвішим ключем, яким російські окупанти відкривали двері української брами. Цей напрямок вони – на відміну від нас, на жаль – завжди вважали для себе стратегічним.

Водночас з географічного погляду "ключем" до української брами для них довгий час була саме Одеса. Програвши боротьбу за культуру в Одесі, ми ризикуємо втратити все місто. Втративши Одесу, ми ризикуємо втратити всю Україну.

Ну, а виграти боротьбу за уми та серця людей з такими як Ліптуга на посадах – просто неможливо. Без масштабних, україноцентричних людей, без розуміння ролі та значення української культури та історії в Одесі, ми її з часом втратимо, бо ворог в ці напрямки вкладається дуже і дуже капітально.

На війні кожна хвилина має значення. І від того, які рішення ви під час війни ухвалюватимете, залежить, ким ви увійдете в історію. Не зволікайте.