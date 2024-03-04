У боях за Україну загинув воїн з Тернопільщини, нагороджений відзнакою "Золотий хрест"

Україна продовжує втрачати свої синів і доньок у протистоянні російській агресії. За свою країну життя віддав Іван Педоренко з Тернопільщини.

Трагічну звістку сповістив очільник Шумської територіальної громади Вадим Боярський у своєму фейсбуці. Відомо, що військовослужбовець з Тернопільської області Іван Педоренко нагороджений відзнакою "Золотий хрест".

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Пішов воювати у 2022 році

Іван Анатолійович Педоренко народився та виріс на Вінниччині, у селі Війтівці. У 2015 році чоловік перебрався до Шумської громади. Там він дуже швидко став активним членом спільноти. Працював у фермерському господарстві "Беріжок".



Іван Педоренко загинув на фронті / Фото з фейсбука Вадима Боярського

Захисника мобілізували до Збройних Сил України у жовтні 2022 року. Під час боїв він продемонстрував неймовірну мужність, а також високий професіоналізм. За успішне виконання завдань та відвагу Івана Педоренка нагородили відзнакою "Золотий хрест".

Загинув мужній воїн, який зі зброєю в руках став на захист рідної землі, кожного з нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Захисника,

– зазначив Боярський.

У Шумській територіальній громаді пообіцяли додатково повідомити про час прибуття тіла полеглого Героя та подальші заходи.

У боях загинув оборонець з Тернополя

На жаль, 1 березня загинув також 30-річний військовий Сергій Тришкалюк з Тернополя. Відомо, що він входив до складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Своє життя за Україну Сергій Тришкалюк віддав, коли виконував бойове завдання у Сумській області. У Героя залишилися дружина та двоє діточок.

У Героя залишилися дружина та двоє діточок. Відомо, що народився Сергій Тришкалюк 18 жовтня 1993 року. Він випускник Тернопільської ЗОШ №22. Також він навчався у Західноукраїнському національному університеті. Там він здобув ступінь магістра, після чого вступив на аспірантуру за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".

Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Тришкалюк вирішив стати на захист України. Він приєднався до лав ССО.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким полеглого Героя. Низький уклін за його мужній подвиг.