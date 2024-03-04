У боях за Україну загинув воїн з Тернопільщини, нагороджений відзнакою "Золотий хрест"

4 березня 2024, 21:47
Читать новость на русском

Україна продовжує втрачати свої синів і доньок у протистоянні російській агресії. За свою країну життя віддав Іван Педоренко з Тернопільщини.

Трагічну звістку сповістив очільник Шумської територіальної громади Вадим Боярський у своєму фейсбуці. Відомо, що військовослужбовець з Тернопільської області Іван Педоренко нагороджений відзнакою "Золотий хрест".

Читайте також Дізнався, що стане батьком – і загинув: у ГУР розповіли про офіцера, що воював під Гостомелем

Пішов воювати у 2022 році

Іван Анатолійович Педоренко народився та виріс на Вінниччині, у селі Війтівці. У 2015 році чоловік перебрався до Шумської громади. Там він дуже швидко став активним членом спільноти. Працював у фермерському господарстві "Беріжок".


Іван Педоренко загинув на фронті / Фото з фейсбука Вадима Боярського

Захисника мобілізували до Збройних Сил України у жовтні 2022 року. Під час боїв він продемонстрував неймовірну мужність, а також високий професіоналізм. За успішне виконання завдань та відвагу Івана Педоренка нагородили відзнакою "Золотий хрест".

Загинув мужній воїн, який зі зброєю в руках став на захист рідної землі, кожного з нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Захисника,
– зазначив Боярський.

У Шумській територіальній громаді пообіцяли додатково повідомити про час прибуття тіла полеглого Героя та подальші заходи.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким полеглого Героя. Низький уклін за його мужній подвиг.

У боях загинув оборонець з Тернополя

  • На жаль, 1 березня загинув також 30-річний військовий Сергій Тришкалюк з Тернополя. Відомо, що він входив до складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
  • Своє життя за Україну Сергій Тришкалюк віддав, коли виконував бойове завдання у Сумській області. У Героя залишилися дружина та двоє діточок.
  • Відомо, що народився Сергій Тришкалюк 18 жовтня 1993 року. Він випускник Тернопільської ЗОШ №22. Також він навчався у Західноукраїнському національному університеті. Там він здобув ступінь магістра, після чого вступив на аспірантуру за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".
  • Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Тришкалюк вирішив стати на захист України. Він приєднався до лав ССО.

Автор: Назарій Лазур