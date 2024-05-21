Фактично здав росіянам місто: справу ексмера Балаклії передали до суду, йому світить довічне

Справу колишнього мера Балаклії, якого підозрюють у держзраді, передали до суду. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Ексмера Балаклії Івана Столбового звинувачують у тому, що на початку російської окупації міста він "добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт".

Дивіться також Готували пропагандистські мультики: СБУ в Києві затримала соратників Медведчука

У чому звинувачують ексмера Балаклії

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року разом тодішній мер Балаклії провів нараду з представниками збройних сил Росії та керівництвом Балаклійської міської ради. Він агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до Росії в цілому.

Крім того, зрадник провів збори громади, на яких повідомив жителям, що ухвалив рішення залишатися у місті, "хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще". Крім цього, він також додав, що "сьогодні повністю Україна вже нічого не дає" і запропонував мешканцям брати "гуманітарну допомогу" від російських військових.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного ексчиновника за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України),

– повідомили в прокуратурі.

Зрадника оголосили в розшук

Колишній український посадовець переховується від правосуддя на території Росії, його офіційно оголосили у розшук.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області. За держзраду фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Варто зазначити, що так само, як мер Балаклії, вчинив міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора. Його заочно судитимуть за зраду через те, що у перші дні повномасштабного вторгнення він буквально здав місто російським військовим. Відомо, що наразі він переховується у Бєлгородській області Росії.