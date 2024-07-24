Емоційна реакція суспільства: Ус пояснив перші рейтинги щодо Гарріс і Трампа

Потенційна кандидатка у президенти США Камала Гарріс має приблизно рівні шанси з Дональдом Трампом згідно з опитуваннями виборців у США. Поки рано робити висновки. Може таке бути, що Гарріс взагалі не буде кандидаткою у президенти.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що поки не варто називати Камалу Гарріс кандидаткою на вибори президента США. Відомо, що Демократична партія обере свого кандидата до 7 серпня. Хоча Гарріс має значні шанси стати кандидаткою.

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Про що свідчать рейтинги Гарріс

Як наголосив Ус, рейтинги Гарріс, найімовірніше, наразі відображають емоційну реакцію американського суспільства, яке не хотіло, аби чинний президент Джо Байден йшов на другий термін. Адже в разі перемоги на момент завершення повноважень йому було б 86 років.

Навіть після дебатів, які були між Байденом та Трампом, лунали думки, що американці не хочуть ні першого, ні другого через інший вік. Те, що Байден відмовився йти на вибори, дало плюси Гарріс. Але чи зможе вона втримати перевагу – ось це питання.

Рішення Байдена дало певні плюси Гарріс. Але ще раз підкреслюю – це емоційна реакція на рішення Байдена. Чи зможе Гарріс зберегти цей рейтинг? Чи все-таки демократи, розуміючи, що перевага може стати хиткою, призначать іншу людину? Я думаю, що можуть і губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома обрати. Але подивимося, що оберуть в Демократичній партії,

– сказав Ус.