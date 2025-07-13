Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Так, у неділю, 13 липня, співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів ФСБ, які кілька днів тому вбили полковника структури.

Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

Коментуючи контррозвідувальні заходи, Малюк підтвердив, що ім'я загиблого офіцера – Воронич Іван Іванович.

До слова, вбитий полковник СБУ Воронич служив у Центрі спеціальних операцій "Альфа" та працював у СБУ протягом десятиліть. Офіцер причетний до ліквідації "Мотороли", а його підрозділ відіграв і ключову роль у несподіваному нападі України на Курську область.

За словами голови СБУ, агентурно-бойова група ФСБ була завчасно маршрутована в Україну. Співробітники Служби безпеки виявили вороже лігво, проте під час затримання кілери почали чинити опір. Негідники були ліквідовані внаслідок вогневого контакту.