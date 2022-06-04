Іванівка, Давидів Брід, Солдатське: авіація ЗСУ тричі атакувала скупчення росіян на Херсонщині

Повітряні сили ЗСУ упродовж доби 3 червня тричі атакували скупчення росіян на Херсонщині. Це відбулося під Іванівкою, а також – у районі Солдатського та Давидового Броду.

Минуло 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Українські захисники та захисниці героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників. Оперативне командування "Південь" оприлюднило деталі про ситуацію на фронті 3 червня.

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Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією завдано ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду,

– мовиться у повідомленні.

Оборонцям Півдня вдалося ліквідувати 19 російських окупантів.

Окупанти побоюються опору місцевих жителів

На Херсонщині ворог побоюється опору місцевих мешканців. Вони продовжують показувати росіянам, що Херсонська область – це Україна. Прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів з'являються щодня. Керівництво окупаційної "влади" ховається за великою кількістю охорони та пересувається у салонах броньованих машин.

На щастя, у деяких громадах Херсонської області вдалося відновити зв'язок та інтернет українських мобільних операторів.

Ударна авіація Повітряних сил здійснила понад 1000 атак

Повітряні Сили ЗСУ 3 червня повідомили, що за 100 днів повномасштабної війни Росії з Україною здійснили понад 1000 атак по військах окупантів. За цей час вдалося знищити сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання та живу силу ворога.

Лише упродовж доби 3 червня окупанти не дорахувалися 20 одиниць бойової броньованої техніки.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці щодня знищують російських загарбників. Станом на 3 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 30 950 ліквідованих загарбників.

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1367 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3366 (+12) одиниць,

артилерійських систем – 675 (+14) одиниць,

РСЗВ – 207 одиниць,

засобів ППО – 95 (+1) одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14) одиниць,

крилатих ракет – 121 (+1) одиницю,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 51 одиницю.

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