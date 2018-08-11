Іванка Трамп у яскравій сукні зустрілась з губернаторами: чарівні фото

Донька Президента США вкотре приголомшила стильним образом на офіційному заході. Іванка Трамп вбрала яскраву сукню на зустріч з губернаторами.

Розкішна Іванка Трамп вміло поєднує і виховання дітей, і політику. Окрім цього, донька глави Білого дому знаходить час на шопінг, адже в її гардеробі безліч стильного вбрання, яке приголомшує елегантністю.

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Так, Іванка Трамп прийшла на зустріч з губернаторами у яскравій приталеній сукні. Вбрання мало стильний червоно-білий принт та привертало увагу оточуючих вишуканим кроєм. Стильний образ Іванка Трамп доповнила білими туфлями на підборах та лаконічними прикрасами.



Іванка Трамп на зустрічі з губернаторами



Яскравий образ Іванки Трамп

Варто зазначити, що темою зустрічі була реформа пенітенціарної системи США. Як відомо, ця тема стала близькою для Іванки Трамп, адже вона сприяла звільнення жінки похилого віку, яка відбувала покарання за наркоторгівлю.

"Президент та Джаред Кушнер скликали двопартійну групу губернаторів з усієї країни для обговорення реформи в'язниці. Кожен глава штату приєднався до нашої національної кампанії, щоб інвестувати в розвиток вправності робітників Америки!" – зазначила Іванка Трамп.



Зустріч з американськими губернаторами