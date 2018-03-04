Іванка Трамп відвідала світський захід у шикарній сукні: приголомшливі фото
Донька Дональда Трампа, як і його дружина, має бездоганний смак. Так, Іванка Трамп приголомшила елегантним та стильним образом на 133-му обіді у вашингтонському клубі Gridiron.
Про це повідомляє The Daily Mail.
Як відомо, захід відбувся 3 лютого. Загалом клуб Gridiron відвідали 660 гостей. На світський обід Іванка Трамп приїхала з чоловіком Джаредом Кушнером, батьком Дональдом Трампом та першою леді США Меланією. Президентська сім'я прийняла запрошення після того, як в 2017 році проігнорувала захід.
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Для щорічного обіду Іванка Трамп вбрала елегантне плаття з відкритими плечима. 36-річна донька американського президента стильно підкреслила струнку фігуру у довгій пишній сукні чорно-білого кольору. Образ Іванка Трамп доповнила елегантною зачіскою та прикрасами.
За інформацією ЗМІ, дизайн сукні розробила венесуальська модельєрка Кароліна Еррера. Вартість вбрання сягає 8 тисяч доларів.
Іванка Трамп з Джаредом Кушнером (фото C-Span)
Родина Трампів відвідали щорічний обід в Gridiron