Посади нема, звички лишились: експресофіцерка Плантовська похизувалась новими фото з-за кордону

Іванна Плантовська, яка до скандалу працювала пресофіцеркою Південного регіонального управління Держприкордонслужби, знову поїхала на відпочинок. Цього разу вона хизувалась кадрами з Туреччини.

Ймовірно, дівчина відпочила у турецькому місті Белек. Адже саме так позначала свою геолокацію в інстаграмі, інформує 24 Канал.

Зауважте Побачити Париж і перевестись в Житомир: як оскандалилась речниця ДПСУ Іванна Плантовська

Що відомо про ймовірний відпочинок експресофіцерки

Скандальну пресофіцерку звільнили з посади наприкінці січня 2023 року. Це трапилось після того, як вона опублікувала фотографії з відпочинку у Парижі та Буковелі під час новорічних свят.

Декілька днів тому Іванна Плантовська почала публікувати фото з відпочинку на південному узбережжі Середземного моря в Туреччині.

Ймовірний новий відпочинок Іванни Плантовської / Скриншоти з її інстаграму

Варто зауважити, що геолокацію вона зазначала на декількох фотографіях. Згідно з ними, Плантовська була в:

турецькому місті Белек;

5-зірковому готелі Bellis Deluxe Hotel;

рибному ресторані NEMO Restaurant & Loung.

Також вона позначала, що відпочивала на так званому пляжі Клеопатри, який вважається одним з найкрасивіших.

У який скандал потрапила Плантовська

Під час новорічних свято тоді ще пресофіцерка Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України відпочивала у Парижі та опублікувала фото з Франції. Українців обурив цей факт.

Тоді в Державній прикордонній службі заявили, що ухвалять рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою. Також там назвали її поведінку неприпустимою під час війни та запевнили, що відреагували на інцидент у межах закону.

Згодом Іванна Плантовська заявила, що незабаром розповість всю правду та поскаржилася на повідомлення, які отримує в інтернеті. Мовляв, у когось вдалося розпалити війну всередині країни.

На початку лютого речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив, що Плантовську звільнили з військової служби наприкінці січня 2023 року.

З Одеси її перевели у Житомирський прикордонний загін для проходження подальшої служби на посаді, яка не пов'язана з комунікаціями. Також Демченко наголосив, що Плантовська ніколи не була речницею. Вона виконувала обов'язки офіцерки пресслужби, але не керувала нею.