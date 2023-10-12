В Івано-Франківську жінку зарізали через зауваження: деталі моторошної розправи

В Івано-Франківську затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві. Трагедія сталася 12 жовтня на вулиці Івасюка.

Повідомляють, що між 3 жінками та чоловіком спалахнула сутичка. Вона переросла у бійку зі смертельним фіналом.

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Чоловік з жінкою зробили зауваження двом жінкам, які стукали у двері магазину, що вже не працював. Одній з них це не сподобалося, тож вона дістала ніж і вдарила у груди жінку,

– мовиться у повідомленні.

Від отриманих травм жінка померла на місці трагедії. Підозрювану у вбивстві – 26-річну жінку – затримали. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Київщині засудили чоловіка

У Київській області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який викрав з АЗС у Борисполі 4-річну дитину. Це сталося у торговельному залі. Доки мама дівчинки розраховувалася за товар, чоловік забрав її малолітню дитину. Зловмисник хотів зґвалтувати малечу. Для цього він посадив її у машину та вивіз в поле.

Чоловіка визнали винним відразу за 3 статтями. Мовиться про викрадення малолітньої дитини, сексуальне насильство та незакінчений замах на зґвалтування.