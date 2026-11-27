Ворожі війська не припиняють терору міст України. Посеред дня 27 листопада гучно було на Прикарпатті.

У Бурштині прогриміли вибухи. Про це пишуть місцеві медіа.

Що відомо про атаку?

О 12:51 для Івано-Франківського району оголосили повітряну тривогу. Регіон був під дроновою загрозою.

Повідомлялося про рух реактивного БпЛА. Зокрема, монітори писали про "Герань" в напрямку Бурштинської ТЕС.

О 13:14 в районі Бурштина прогриміли вибухи. Уже за кілька хвилин дали відбій повітряної тривоги.

Закликаємо вас подбати про власну безпеку в разі оголошення загрози для вашого регіону. Стежити за рухом російських повітряних цілей ви можете в хронології 24 Каналу.

Офіційної інформації про можливі наслідки атаки станом на момент публікації немає. У разі, якщо влада повідомить про це, ми обов'язково оновимо матеріал.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада російські війська завдали ударів по дев'яти областях України. Внаслідок атак пошкоджень зазнали об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури, цивільні підприємства й житлові будинки. Відомо про одного загиблого та щонайменше шістьох постраждалих.