На Івано-Франківщині раптово помер 37-річний ветеран війни на Донбасі

В Івано-Франківській області помер важко поранений на Луганщині учасник війни на Донбасі, ветеран АТО та ООС Юрій Данилів. Чоловікові було всього 37 років.

Данилів був головою Долинського об'єднання учасників та інвалідів АТО/ООС. Сумну звістку повідомили у міськраді Долини.

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Ветеран АТО Юрій Данилів помер у Долині

На сторінці у фейсбуці міської ради Долини (Калуський район Івано-Франківської області) повідомили, що 12 грудня раптово помер ветеран війни на Донбасі Юрій Данилів.

Сумно... Завершив свою боротьбу Воїн, земний шлях якого обірвався несподівано і дочасно. Співчуваємо рідним і близьким, побратимам, всім, хто знав Юрія. Світла і незабутня пам'ять!

– мовиться у дописі.

Побратим Юрія Іван Василів, пише blitz.if.ua, також підтвердив сумну звістку:

Мені тяжко передати біль втрати – людини яку я любив і поважав, люблячого сина, гідного громадянина своєї країни, щирого друга, прекрасного батька, справжнього чоловіка, який гідно йшов вперед по життю. Вічна пам'ять, щирі співчуття рідним та близьким.

Що відомо про Юрія Даниліва

Юрій Данилів народився у 1984 році. У мирний час працював слюсарем, одружився, виховував доньку.

У 2015 за мобілізацією пішов служити у 53 окремій механізованій бригаді. Був командиром розвідувального взводу.

у 53 окремій механізованій бригаді. Був командиром розвідувального взводу. Після мобілізації у 2016 одразу повернувся на службу за контрактом. Брав участь в АТО у Луганській та Донецькій областях

Брав участь в АТО у Луганській та Донецькій областях У 2018 Данилів потрапив під танковий обстріл у Новотошківському на Луганщині. Тоді й зазнав жахливих осколкових поранень ноги, голови та тулуба.

Боєць тривалий час лікувався в Україні та Німеччині. У 2020 році журналісти питали його про плани, і Юрій Данилів відповів так:

Є один план – просто завершити агресію, війну, якої ми не починали. Але яку маємо переможно закінчити.

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