Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України На Івано-Франківщині внаслідок російської атаки загинуло 2 людей
11 жовтня, 20:15
1
Оновлено - 20:22, 11 жовтня

На Івано-Франківщині внаслідок російської атаки загинуло 2 людей

Дарія Черниш

Увечері 11 жовтня Росія тероризувала Івано-Франківщину. Відомо про жертв внаслідок атаки.

Про це інформує голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Які наслідки обстрілу?

Російські війська атакували регіон безпілотниками. За даними ОВА, через ворожий обстріл загинули двоє людей, ще одна особа – постраждала.

Також внаслідок атаки на область було пошкоджено щонайменше одну будівлю. Місцева влада уточнює інформацію й щодо інших можливих наслідків.

На місцях ударів триває робота відповідних служб та фахівців.

Цього ж вечора агресор завдав удару по передмістю Харкова. Росіяни поцілили по будівлі продуктового магазину, унаслідок чого загинули троє людей загинули та ще семеро дістали поранення. Серед постраждалих є дитина. Через атаку там виникла пожежа.

 

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Івано-Франківська область
Новини України