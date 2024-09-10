Заробляли на ухилянтах: на Івано-Франківщині затримали трьох посадовців ТЦК

На Івано-Франківщині викрили заступника керівника обласного ТЦК та двох службовців РТЦК на корупційних схемах. Посадовці вимагали хабарі від 2 000 гривень до 1 000 доларів, все залежало від "складності питання".

Фігуранти допомагали в отриманні відтермінування або уникнення військової служби через систему "Оберіг". Усім підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення.

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На чому заробляли працівники ТЦК на Івано-Франківщині

Уранці 10 вересня в Нацполіції повідомили про те, що на хабарях було викрито заступника керівника Івано-Франківського обласного ТЦК та двох службовців РТЦК.

Кожен з фігурантів налагодив свою корупційну схему допомоги особам, охочих отримати електронний код для ідентифікації в системі "Оберіг", відтермінувати чи уникнути військової служби,

– розповіли правоохоронці.

Вони додали, що за свої послуги фігуранти отримували від 2 тисяч гривень до 1 тисячі доларів, все залежало від "складності питання".

Наразі усім посадовцям було повідомлено про підозри за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Усім підозрюваним загрожує до 10 років тюрми та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.