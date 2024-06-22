У Луцьку та Івано-Франківській області прогриміли вибухи під час ракетної атаки
Джерело:Суспільне
Російські військові вночі 22 червня ракетами атакували Україну. Під час повітряної тривоги звуки вибухів чули в Івано-Франківській області та Луцьку.
Спершу вибухи чули в Івано-Франківській області. Як повідомили ЗМІ, звуки, схожі на вибухи, чули о 04:24. Перед цим Повітряні сили фіксували ворожі ракети на Заході України.
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На Івано-Франківщині працює ППО
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в області.
Вже о 04:27 звуки вибуху було чутно у Луцьку. У Повітряних силах повідомили про ракету над містом.
Варто зауважити, що перед тим росіяни також спрямували на Луцьк кілька ударних дронів типу "Шахед".
Додамо, що також звуки вибухів було чутно у Вінницькій області. Російські військові атакували Україну за допомогою крилатих ракет Х-101.
Окупанти пізно ввечері підняли чотири бомбардувальники Ту-95, які є носіями цих ракет. Ворожі цілі заходили в повітряний простір України кількома групами з Півдня та Півночі.
Що відомо про попередні атаки росіян
- Російські військові упродовж червня вже кілька разів здійснили комбіновані удари по Україні. Під час таких обстрілів окупанти застосовують крилаті ракети, а також ударні дрони.
- Війська Росії спрямовують ракети й дрони здебільшого по цивільній інфраструктурі. Як відомо, ворог намагається знищити енергосистему України.
- У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також "Шахеди". Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Сили ППО знищили всі дрони та 4 крилаті ракети повітряного базування.
- Під час атаки росіяни завдали ударів по енергоінфраструктурі у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій та Київській областях. Через це були зафіксовані руйнування та пошкодження обладнання. Російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Окупанти серйозно пошкодили обладнання станції.
- У Міненерго розповіли, що внаслідок ворожої атаки знеструмлювалися споживачі. Також унаслідок атаки Росії на два енергооб'єкти було поранено семеро працівників, один з яких у тяжкому стані.