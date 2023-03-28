На Прикарпатті скоротили комендантську годину

На Івано-Франківщині скоротили тривалість комендантської години. З 29 березня вона триватиме з 00:00 до 5:00.

Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Таке рішення сьогодні прийняли під час засідання Ради оборони області.

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Скільки триває комендантська година

Упродовж тривалого часу до мене надходили звернення від жителів області щодо скорочення тривалості комендантської години. Відтак на моєму телеграм-каналі було проведено опитування, щоб дізнатися думку прикарпатців,

– зазначила вона.

В опитуванні взяли участь понад 21 тисячу людей, 84% з яких підтримали скорочення комендантської години. Тож вже з 29 березня комендантська година в області триватиме з 00:00 до 05:00 ранку.

Комендантська година на Івано-Франківщині

Комендантську годину на території Івано-Франківської області запровадили 25 лютого. Вона тривала з 22:00 до 7:00.

З 11 квітня комендантська година на території області тривала з 22:00 до 6:00. 10 травня її тривалість скоротили ще на годину – з 23:00 до 5:00.

В Івано-Франківській області на період новорічних та різдвяних свят тривалість комендантського часу скоротили на одну годину.