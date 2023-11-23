Смерть на уроці: на Прикарпатті затримали вчителя, на занятті якого застрелили школяра

В Івано-Франківській області під час уроку учень застрелив іншого школяра з пневматичної гвинтівки. Вчителя, що вів заняття затримали, вирішується питання оголошення йому підозри.

Йому може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Зброю, з якої здійснили постріл, вилучили як речовий доказ.

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Випадковий постріл

Посеред дня 22 листопада у поліцію надійшов дзвінок про смерть 14 річного школяра одного із ліцеїв Надвірнянського району. На місці слідчі встановили, що згідно з розкладом у той час проводилося заняття з стрільби, які всупереч правилам безпеки проходили прямо у коридорі.

Під час цього заняття, учень 9 класу, якому було 15 років, при перезаряджанні пневматичної гвинтівки з випадково здійснив постріл в іншого учня.

Куля калібру 4,5 міліметри поцілила в область грудної клітки. Від отриманої травми 14-літній хлопець помер до приїзду швидкої допомоги. На момент події, вчитель був присутній в коридорі, де відбувались стрільби,

– переказують поліцейські.

Правоохоронці вилучили всі речові докази, а 60-річного вчителя затримали у процесуальному порядку. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено пневматичну гвинтівку.

Слідчі розпочали два кримінальних провадження – за статтями про вбивство через необережність та неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього. Наразі вирішується питання оголошення підозри вчителю та обрання йому запобіжного заходу.

Вчителя, що проводив заняття з стрільби, затримали / поліція Івано-Франківської області

Кримінал та неповнолітні