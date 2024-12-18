Матюкалася і обзивала "бандерівцями": в автобусі жінка накинулася на іванофранківців

Гучний скандал спалахнув у громадському автобусі у Івано-Франківську. Одна із пасажирок усіма можливими матюками поливала мешканців міста.

50-річна дебоширка називала жителів Івано-Франківська "бандерівцями" і звинувачувала їх в тому, що залишилася без дому. А коли їй казали, що домівки вона позбулася через окупантів і Путіна, правопорушниця заявила, що, мовляв, очільник Кремля на неї не нападав, передає 24 Канал.

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Що відомо про скандал в автобусі

На інцидент відреагувала поліція. Там наголосили, що під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому невідома конфліктує з пасажирами громадського автобуса, обзиває їх нецензурною лайкою.

Поліцейські встановили особу 50-річної правопорушниці. Раніше жінка уже потрапляла в поле зору поліції. Тоді за рішенням суду їй було призначено примусові заходи медичного характеру.

Цього разу, відомо, що вона не оплатила проїзд в автобусі, а на зауваження почала грубо ображати контролера і пасажирів.

Конфлікт в автобусі: дивіться відео, містить нецензурну лексику +18

До слова, нещодавно мовний скандал стався в Одесі за участі 18-річної баристи.