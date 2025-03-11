В Івано-Франківську біля вокзалу пролунав вибух: ЗМІ пишуть, що є жертва

В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух. На місці працюють поліцейські та рятувальники. Попередньо, є загиблий і постраждалі.

Близько 18:29 в Івано-Франківську пролунав вибух біля залізничного вокзалу. За десять хвилин у місті почули ще один вибух, передає 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Дивіться також У Пакистані озброєні бойовики взяли в заручники понад 450 пасажирів поїзда

Що відомо

На місці інциденту працюють правоохоронці та медики. Попередньо, міг статися теракт. ЗМІ зазначають, що чоловік міг підірвати гранату. Кажуть, що є один загиблий та поранений. Інформація уточнюється.