Івано-Франківську бракує газу, щоб почати опалювальний сезон

В Івано-Франківську заявили про надзвичайну ситуацію. Все через відсутність постачання газу для бюджетних установ міста для початку опалювального сезону.

Мовиться про заклади охорони здоров'я, школи, садочки, соціальні заклади. Проблему розглянули на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ і НС.

До речі У будинки львів'ян розпочали подавати опалення

Опалювальний сезон не можуть розпочати

Міський голова каже, що заклади охорони здоров'я не мають опалення. Там +18...+19 градусів тепла.

Тобто знову маємо проблеми з входженням в опалювальний період… Навіть підписавши меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути за нормами права та відповідно до документів, домовленостей,

– зауважив Марцінків.

Політик зазначив, що на початку року була домовленість про ціни на газ за на рівні 7 – 8 гривень за кубометр, а тепер виходить по 30. Відтак потрібно ще 500 тисяч гривень для міського бюджету. Щоправда, за словами Марцінківа, річ навіть не у матеріальних збитках для громади, а в комфорті людей.

Останні новини про опалювальний сезон

У Львові 11 жовтня стартував опалювальний сезон. Планують, що вже за кілька днів тепло дадуть в усі будинки міста.

До харківських лікарень і дитячих садків почали постачати тепло ще 7 жовтня.

Раніше опалювальний сезон в Україні традиційно розпочинався 15 жовтня, але тепер діють нові правила. Все залежить від погоди. Якщо середня температура протягом 3 діб у регіоні не підіймається вище 8 градусів тепла, то опалювальний сезон починають.

Текст поста Руслана Марцінківа:

ОПАЛЕННЯ - ДЛЯ "СЛАБАКІВ"?

Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді – відсутність постачання газу в бюджетні установи! А це є заклади охорони здоров'я, школи, садочки, соціальні заклади!

Тобто знову маємо проблеми входження в опалювальний період… Навіть підписавши Меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути в нормах права та відповідно до документів, домовленостей.

Щойно мали позачергове засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому розглянули цю проблему. Тут онлайн-трансляція: https://bit.ly/3oOYl3m І такі засідання відбуваються в усій Україні.

Заклади охорони здоров'я не мають опалення. Зараз там 18 – 19 градусів тепла... Попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7 – 8 гривень за кубометр, а тепер виходить – за 30? А це додатково 500 тисяч грн для міського бюджету! А тепер уявіть яка ситуація в закладах освіти. Понад 10 тисяч діток, які мають навчатись в теплих і комфортних умовах! А це понад 253 тисячі кубометрів газу та понад 7 мільйонів для бюджету міста. А ще є заклади культури, бібліотеки, соціальні заклади...

Це надзвичайна ситуація і треба приймати негайні рішення. Адже йдеться не лише про матеріальні збитки для громади, а й про комфорт людей!