В Івано-Франківську пасажир автобуса побив працівника ТЦК

В Івано-Франківську 56-річний пасажир автобуса побив працівника ТЦК та СП. За це йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Інцидент стався ще у березні 2024 року. Чоловік завдав представнику ТЦК декілька ударів по голові.

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Між військовим та пасажиром виник словесний конфлікт

Подія сталася на мобільному блокпосту Івано-Франківська.

"Військовослужбовець, виконуючи свої службові обов’язки, як працівник ТЦК та СП, після зупинки маршрутного автобуса з метою оповіщення військовозобов’язаних громадян про мобілізаційні заходи під час воєнного стану зайшов у середину автобуса", – написали у прокуратурі.

А далі між ним та одним із пасажирів виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений вдарив військовослужбовця по голові. В останнього зафіксували тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Наразі прокурори скерували обвинувальний акт щодо 56-річного мешканця Надвірнянського району до суду. Справу проти нього порушено за нанесення тілесних ушкоджень службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі від 3 до 5 років.