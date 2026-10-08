В Івано-Франківську чути вибухи: працювала ППО

Увечері 8 жовтня Росія атакує Захід України. В Івано-Франківську лунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Яка була загроза?

Повітряну тривогу жовтого рівня оголосили у частині Івано-Франківської області о 22:41. Місцева влада закликала відреагувати на загрозу, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника на регіон.

Реактивний БпЛА із Хмельниччини у напрямку Івано-Франківщини,

– написали військові.

Близько 23:02 в обласному центрі прогриміли вибухи. Марцінків уточнив, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

О 23:14 було оголошено відбій повітряної тривоги. Однак, за словами мера, небезпека протягом ночі зберігається.

Згодом голова ОВА Світлана Онищук повідомила, що внаслідок падіння уламків безпілотника виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби. Водночас вона закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечному місці.

Місцеві медіа зазначають, що це перший випадок, коли ворожий реактивний дрон дістався Прикарпаття.

Нагадаємо, Росія атакувала важливий енергооб'єкт, який забезпечує електроенергією Київ. Через удар у деяких районах столиці виникали перебої зі світлом та знижався тиск у водопровідній мережі.