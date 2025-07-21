Вибухи в Івано-Франківськ: мер каже про наймасштабнішу атаку з початку повномасштабної війни

Вночі та зранку 21 липня російські війська масовано атакували Україну. Вибухи прогриміли зокрема в Івано-Франківську.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Івано-Франківську?

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області за ніч оголошували аж тричі – остання почалася о 05:52. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про зліт МіГ-31К та загрозу ракетних ударів.

Буквально за кілька хвилин стало відомо, що на Івано-Франківщину рухається швидкісна ціль.

Івано-Франківськ! Терміново в укриття!

– написали Повітряні сили ЗСУ.

За даними кореспондентів Суспільного, вибух в Івано-Франківську пролунав близько 06:00. Ворожу атаку на місто підтвердив також мер Руслан Марцінків.

Увага! Удари по громаді тривають!

– написав він.

Згодом Марцінків повідомив, що Івано-Франківськ зазнав комбінованої атаки з боку російських військ: окупанти завдали удару ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру в трьох селах громади, наразі уточнюються масштаби руйнувань.

За словами міського голови, в одному з населених пунктів є постраждалі, попередньо – в легкому стані. Інформація про наслідки атак у ще двох селах уточнюється.

Руслан Марцінків додав, що цієї ночі була наймасштабніша атака на Івано-Франківськ від початку повномасштабного вторгнення. Він подякував силам ППО, рятувальникам, медикам та всім, хто долучився до оборони та ліквідації наслідків удару.

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