Без багать і вінків: у Івано-Франківську відмовилися від язицьких традицій на Купала

В Україні за традицією у ніч проти 7 липня відзначають свято Івана Купала. Втім, в Івано-Франківську хочуть сфокусуватися на християнському святі Івана Хрестителя, а не проводити традиційні гуляння.

У місті відмовилися від щорічних забав: запускання на воду вінків і стрибків через багаття. Про це повідомила директорка департаменту культури Івано-Франківської міської ради Надія Загурська.

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Як в Івано-Франківську святкуватимуть Івана Купала

У мерії розповіли, що фестиваль у місті відбудеться, втім він не буде мати традиційного вигляду. Під час фестивалю "Купальська ніч" не заплановано ні купальських вогнищ, ні спускання вінків на воду.

Саме свято Івана Купала організатори планують переформатувати з наголосом на християнське свято Івана Хрестителя.

Фестиваль мистецтв "Купальська ніч" цього року спрямували більше на наше релігійне свято – це Івана Хрестителя. Ми потихеньку відходимо від язичницьких таких моментів. Не буде паління вогнища, кидання і забруднення озера віночками,

– зазначила Загурська.

Традиції на Івана Купала: головне

Свято Івана Купала – одне з найдавніших в Україні і колись найважливіших.

Це своєрідний синтез язичницької і християнської культур.

Люди вірили, що на Івана Купала духи землі, води та вогню говорять з людьми, і це може їм як і нашкодити, так і дати невичерпні сили та прихильність природи.

Кажуть, у цю ніч дерева переходять з місця на місце і розмовляють одне з одним, а трави стають чудодійними.

Одна із найромантичніших традицій цього дня – плетіння вінка і спускання на воду.

Ще одне традиційне заняття – стрибки через вогонь.