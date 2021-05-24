В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 13-річна дівчина

В Івано-Франківську поліція розслідує обставини травмування 13-річної дівчини. Школярка впала з вікна багатоповерхівки.

Стався інцидент близько 21 години у неділю, 23 травня. 13-дівчина випала з четвертого поверху висотки на вулиці Галицькій.

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Дівчина випала з вікна в Івано-Франківську

Інформація про падіння дівчини з вікна на вулиці Галицькій надійшла до поліції 23 травня, близько 21 години.

Неповнолітню, 13-річну школярку, одразу шпиталізували з численними травмами. Наразі немає інформації щодо її стану здоров'я.

На місці працювала поліція задля з'ясування усіх обставин. Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події.

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