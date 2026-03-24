24 березня, 20:31
Оновлено - 20:33, 24 березня
Відвідував дружину, яка народила: жахливі деталі загибелі нацгвардійця та його доньки
В Івано-Франківську близько 17:00 російський безпілотник влучив в перинатальний центр та пологовий будинок. Внаслідок удару загинув нацгвардієць та його дитина.
Журналістка 24 Каналу з Івано-Франківська Олена Кандяк розповіла, що серед породіль постраждалих немає, і під час тривоги всі перебували в укритті.
За словами мера Руслана Марцинківа більше постраждалих немає.
