Відвідував дружину, яка народила: жахливі деталі загибелі нацгвардійця та його доньки

В Івано-Франківську близько 17:00 російський безпілотник влучив в перинатальний центр та пологовий будинок. Внаслідок удару загинув нацгвардієць та його дитина.

Журналістка 24 Каналу з Івано-Франківська Олена Кандяк розповіла, що серед породіль постраждалих немає, і під час тривоги всі перебували в укритті.

За словами мера Руслана Марцинківа більше постраждалих немає.

