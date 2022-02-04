В Івано-Франківську закриють виставку через антисемітські картини

У Центрі сучасного мистецтва Івано-Франківська трапився скандал. Все тому, що там розмістили антисемітські картини.

Художник вже вибачився

На першій картині був зображений єврей зі свинею. На другій – чудовисько у чорному капелюсі та сувій Тори як м'ясо в апараті для шаурми.

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Такі картини українського художника Романа Бончука представили у межах виставки "Прекурсор". Ці роботи викликали обурення в Івано-Франківської єврейської громади.

Івано-Франківська єврейська громада провела роботу, після чого художник зняв обидві картини з виставки,

– мовиться у повідомленні.

ОЄОУ наголосила, що демонстрація картин не була погоджена з міською владою. У мерії вибачилися за антисемітські зображення та наголосили, що закривають виставку. Згодом вибачився і сам художник.

Єврейська громада планує звернутися у поліцію через цей інцидент.

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У Дніпрі вандала, який перекинув ханукію засудили до 1 року випробувального терміну. Молодик визнав свою вину і вибачився перед єврейською громадою міста.

На початку грудня 2021 року в Ужгороді виявили свастику та антисемітську наклейку, на якій зображено звинувачення євреїв у Голодоморі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Перед тим кілька ханукій повалили у Києві. Через це представники єврейської громади зверталися до суду й правоохоронців.

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Повний текст публікації Об'єднаної єврейської громади України у телеграмі:

Антисемітські картини зняли з виставки в Івано-Франківську.

Перша – "Єврей зі свинею". На другий був зображений монстр у чорному капелюсі, а сувій Тори був представлений на місці м'яса в апараті для шаурми.

Картини українського художника Романа Б. були представлені у межах виставки "Прекурсор" у Центрі сучасного мистецтва Івано-Франківська.

Івано-Франківською єврейською громадою було проведено роботу, після чого художник зняв обидві картини з виставки.

Як стало відомо ОЄОУ, демонстрація цих картин не була погоджена з міською владою. Там висловили жаль через інцидент, вибачилися і заявили, що виставку закривають.

Івано-Франківська єврейська громада за юридичної підтримки Об'єднаної єврейської громади України звернеться до правоохоронних органів.

UPD: художник вибачився перед головою єврейської громади міста Ігорем Перельманом.