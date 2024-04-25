Міноборони Росії потрапило у скандал десятиліття, – розвідка Британії про арешт заступника Шойгу

Арешт заступника міноборони Росії Тимура Іванова є одним з найсерйозніших скандалів за останні 10 років. Окрім того, розкішний спосіб життя заступника Шойгу погано поєднується із заявами Владіміра Путіна про "еліту війни".

Іванова затримали ввечері 23 квітня, а вже наступного дня – його відправили у СІЗО. За даними російського слідчого комітету, заступник Шойгу підозрюється в отриманні хабаря у великому розмірі.

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Розвідка назвала затримання Іванова "скандалом десятиліття"

У розвідці Великої Британії проаналізували інформацію щодо справи Іванова. Так, у відомстві зауважили, що заступнику Шойгу інкримінують звинувачення за частиною 6 статті 290 КК РФ, а саме – отримання хабаря у великому розмірі. Варто зауважити, що деякі правопорушення 290 статті караються позбавленням волі на строк до 15 років.

Вочевидь, Іванов мав тісні зв'язки з Шойгу, адже він був віцепрем'єром уряду Московської області у 2012 році, коли Шойгу обіймав посаду губернатора Московської області. Свою посаду Іванов отримав у 2016 році й за цей час заробив чималі статки. Так, у декларації від 2018 року мовиться, що він мав у власності 22 автомобілі. У розвідці додають, що повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова погано поєднуються із закликом Путіна в лютому в його зверненні до нації створити нову національну еліту, що складається з героїв "спеціальної військової операції".

Ба більше, гучне затримання та звинувачення заступника Шойгу – це найсерйозніший скандал у міноборони Росії від 2012 року.

Справа Іванова – найсерйозніший скандал, який торкнувся Міноборони відтоді, як у листопаді 2012 року було відправлено у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова,

– заявили у розвідці.

Що відомо про справу Сердюкова Анатолій Сердюков очолював російське міноборони з 2007 по 2012 рік. 6 листопада 2012 року його відправили у відставку через підозру у корупції. Тоді російські слідчі заявляли про зв'язки міноборони з комерційною структурою "Оборонсервис", яка причетна до багатомільярдних розкрадань. Втім, відправити Сердюкова за ґрати не вдалося. Він своєї провини не визнавав, а згодом взагалі потрапив під амністію до 20-річчя конституції Російської Федерації й був визнаний "захисником Вітчизни". Головна військова прокуратура підтвердила правочинність такого рішення й закрила справу щодо Сердюкова. З 2019 року Сердюков обіймає посаду віцепрезидента Спілки машинобудівників Росії.

Що відомо про затримання заступника Шойгу