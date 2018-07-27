Іво Бобул йде у президенти: Massive Attack вразили відеорядом під час виступу в Києві

В рамках музичного фестивалю UPark Festival 2018 26 липня на київському стадіоні "Динамо" виступила відома британська група Massive Attack.

Під час виступу музикантів на сцені з’явився оригінальний відеоряд – фрагменти заголовків новин українською мовою.

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Зокрема, на екрані показали заголовки "У Києві голий чоловік намагався викрасти потяг метрополітену", "Іво Бобул йде у президенти" та інші слогани та назви, наприклад, "Краще завтра", Яка ціль вашого життя?".

Допис, поширений Евгений Малин (@supersonickname) 26 Лип 2018 р. о 3:16 PDT

Нагадаємо, 22 травня Іво Бобул заявив, що хоче брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році. Однак згодом спростував свої слова.

Допис, поширений Nataly Baranovska (@nataly.baranovska) 26 Лип 2018 р. о 3:00 PDT

Допис, поширений MⱯRIA (@mmmm_okay) 26 Лип 2018 р. о 7:50 PDT

Допис, поширений Yulia Litvishkova (@u.liiiii) 26 Лип 2018 р. о 10:32 PDT

Допис, поширений Juliia M. (@juliia_myron) 26 Лип 2018 р. о 11:21 PDT

Допис, поширений Vova Pridoroghin (@bad.dab) 27 Лип 2018 р. о 2:51 PDT

Допис, поширений Cvrol (@sc.arol) 27 Лип 2018 р. о 2:54 PDT