Іво Бобул йде у президенти: Massive Attack вразили відеорядом під час виступу в Києві
В рамках музичного фестивалю UPark Festival 2018 26 липня на київському стадіоні "Динамо" виступила відома британська група Massive Attack.
Під час виступу музикантів на сцені з’явився оригінальний відеоряд – фрагменти заголовків новин українською мовою.
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Зокрема, на екрані показали заголовки "У Києві голий чоловік намагався викрасти потяг метрополітену", "Іво Бобул йде у президенти" та інші слогани та назви, наприклад, "Краще завтра", Яка ціль вашого життя?".
Нагадаємо, 22 травня Іво Бобул заявив, що хоче брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році. Однак згодом спростував свої слова.
Джерело: 24 Канал
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